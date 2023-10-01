Спикер Маккарти: защита границ США важнее, чем помощь Украине

Для США защита границ важнее, чем помощь Украине, считает спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти.

«Моим приоритетом является Америка и наши границы. Я поддерживаю обеспечение Украины оружием, в котором она нуждается, но прежде всего я твёрдо поддерживаю наши границы», — сказал он в программе Face the Nation на CBS, его слова приводит The Hill.

Ранее спикер палаты представителей США выразил уверенность, что американский сенат должен прекратить оказывать помощь Украине, чтобы избежать вынужденной остановки работы правительства.

Президент США Джо Байден после этого утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь Украине.