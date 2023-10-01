Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в эфире телеканала CNN спрогнозировал полный крах Украины в случае прекращения помощи стране со стороны Соединённых Штатов.

«Это будет катастрофа. Причина заключается в том, что Украина полностью зависит от помощи, которую мы оказываем», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что может сложиться ситуация, при которой всё американское оружие для Украины или большая его часть застрянет на полпути.

«Они не получат танки Abrams больше, чем им уже передали, не получат истребители F-16, которые они просили, не будет РСЗО HIMARS», — указал Лейтон.

По его словам, если всё пойдёт по такому сценарию, то контрнаступление ВСУ полностью прекратится и Россия начнёт уже своё, которое украинским военным не отразить.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил об отсутствии у Украины шансов выжить без финансовой помощи США.

14 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности. Также он сказал, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя обеспечивать.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.