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Медведев заявил о росте числа «руководящих идиотов» в странах НАТО

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о росте числа «руководящих идиотов» в странах НАТО.
Медведев заявил о росте числа «руководящих идиотов» в странах НАТО
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Количество руководящих идиотов в натовских странах растёт», — отметил Медведев.

В качестве примера он привёл министра обороны Британии Гранта Шэппса за его решение перенести курсы подготовки украинских военных, которые проводит Великобритания, непосредственно на украинскую территорию.

«То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших вооружённых сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причём уже не как наёмники, а именно как британские натовские специалисты», — сказал зампред Совбеза.

Другим примером он назвал председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман за её требование «поставить хохлобандеровцам ракеты Тaurus» для ударов ВСУ по территории России.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер допустил возможность начала войны России с Германией из-за планов ФРГ поставить крылатые ракеты Taurus киевскому режиму.

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