Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР

Президент России Владимир Путин поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР.

Об этом информирует РИА Новости.

В своём поздравлении российский лидер заявил, что Китай уверенно движется по пути развития и укрепляет позиции на мировой арене.

Кроме того, Путин подчеркнул, что отношения России и Китая носят характер «всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия».

Ранее в МИД КНР заявили, что Пекин готов вместе с Москвой повышать стабильность в мире.

Также глава МИД КНР Ван И отметил, что Пекин готов укреплять деловое сотрудничество с Москвой.