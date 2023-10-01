Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР
Об этом информирует РИА Новости.
В своём поздравлении российский лидер заявил, что Китай уверенно движется по пути развития и укрепляет позиции на мировой арене.
Кроме того, Путин подчеркнул, что отношения России и Китая носят характер «всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия».
Ранее в МИД КНР заявили, что Пекин готов вместе с Москвой повышать стабильность в мире.
Также глава МИД КНР Ван И отметил, что Пекин готов укреплять деловое сотрудничество с Москвой.