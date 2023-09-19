МИД КНР: Пекин готов вместе с Москвой повышать стабильность в мире
- РИА Новости
Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И.
«Мы готовы вместе с Россией в соответствии с важным консенсусом лидеров двух стран повышать эффективность механизма (консультаций. — RT), ради обеспечения государственной безопасности Китая и России вносить ещё больший вклад в поддержание мира и стабильности во всём мире», — приводит его слова сайт МИД Китая.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече c Ван И обсудил военно-техническое сотрудничество России и КНР.