Патрушев и Ван И обсудили военно-техническое сотрудничество России и Китая

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече c членом Политбюро ЦК Коммунистической партии, главой МИД Китая Ван И обсудил военно-техническое сотрудничество России и КНР.

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