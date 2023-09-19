Патрушев и Ван И обсудили военно-техническое сотрудничество России и Китая
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече c членом Политбюро ЦК Коммунистической партии, главой МИД Китая Ван И обсудил военно-техническое сотрудничество России и КНР.
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«Обсуждено российско-китайское военное и военно-техническое сотрудничество», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы аппарата Совбеза России.
Ранее Патрушев сообщил о близости подходов России и КНР по вопросам миропорядка.
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