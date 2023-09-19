Патрушев сообщил о близости подходов России и КНР по вопросам миропорядка

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече c членом Политбюро ЦК Коммунистической партии, главой МИД Китая Ван И заявил, что подходы России и КНР по основным вопросам миропорядка совпадают либо близки, что является важным.

Его слова приводит РИА Новости.

«Важно, что подходы России и Китая к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам совпадают или близки», — отметил Патрушев.

Также он заявил, что это касается подходов касательно фундаментального принципа равной и неделимой безопасности, а также стремления к отстаиванию своих национальных интересов и независимого пути развития.

Кроме того, Патрушев заявил, что Запад проводит кампанию по двойному сдерживанию России и КНР.