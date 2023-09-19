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Патрушев сообщил о близости подходов России и КНР по вопросам миропорядка

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече c членом Политбюро ЦК Коммунистической партии, главой МИД Китая Ван И заявил, что подходы России и КНР по основным вопросам миропорядка совпадают либо близки, что является важным.
Патрушев сообщил о близости подходов России и КНР по вопросам миропорядка

    Его слова приводит РИА Новости.

    «Важно, что подходы России и Китая к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам совпадают или близки», — отметил Патрушев. 

    Также он заявил, что это касается подходов касательно фундаментального принципа равной и неделимой безопасности, а также стремления к отстаиванию своих национальных интересов и независимого пути развития.

    Кроме того, Патрушев заявил, что Запад проводит кампанию по двойному сдерживанию России и КНР.

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