Патрушев сообщил о близости подходов России и КНР по вопросам миропорядка
Его слова приводит РИА Новости.
«Важно, что подходы России и Китая к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам совпадают или близки», — отметил Патрушев.
Также он заявил, что это касается подходов касательно фундаментального принципа равной и неделимой безопасности, а также стремления к отстаиванию своих национальных интересов и независимого пути развития.
Кроме того, Патрушев заявил, что Запад проводит кампанию по двойному сдерживанию России и КНР.