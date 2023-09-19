Патрушев заявил, что Запад проводит кампанию двойного сдерживания России и КНР

Запад проводит кампанию по двойному сдерживанию России и КНР, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

«В условиях развёрнутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене», — цитирует его ТАСС.

Ранее в ходе Восточноазиатского саммита (ВАС) глава МИД России Сергей Лавров отметил риски милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по причине проникновения НАТО.

Отмечается, что НАТО опирается на западные блоковые механизмы сетевого сдерживания.