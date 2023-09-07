Лавров предупредил о рисках милитаризации АТР из-за проникновения НАТО

В ходе Восточноазиатского саммита (ВАС) глава МИД России Сергей Лавров отметил риски милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по причине проникновения НАТО.

«Особое внимание уделено рискам милитаризации Восточной Азии на фоне проникновения в этот регион сил и инфраструктуры НАТО», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Отмечается, что НАТО опирается на западные блоковые механизмы сетевого сдерживания.

Ранее начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков заявил, что США планируют создать сеть подконтрольных альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания России и Китая.