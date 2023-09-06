Страны АСЕАН призвали прекратить милитаризацию Южно-Китайского моря

Лидеры стран АСЕАН призвали прекратить милитаризацию Южно-Китайского моря в совместной декларации в рамках 43-го саммита блока в Джакарте.

«Мы подчеркнули важность немилитаризации и сдержанности (странами АСЕАН. — RT) и всеми другими государствами, включая те, которые упомянуты в Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море (DOC) 2002 года», — цитирует РИА Новости заявление лидеров АСЕАН.

Отмечается, что некоторые страны организации выразили беспокойство насчёт инцидентов в регионе, которые угрожают всеобщей безопасности.

Ранее начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков заявил, что США планируют создать сеть подконтрольных альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания России и Китая.