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Страны АСЕАН призвали прекратить милитаризацию Южно-Китайского моря

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Лидеры стран АСЕАН призвали прекратить милитаризацию Южно-Китайского моря в совместной декларации в рамках 43-го саммита блока в Джакарте.
Страны АСЕАН призвали прекратить милитаризацию Южно-Китайского моря
  • РИА Новости

«Мы подчеркнули важность немилитаризации и сдержанности (странами АСЕАН. — RT) и всеми другими государствами, включая те, которые упомянуты в Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море (DOC) 2002 года», — цитирует РИА Новости заявление лидеров АСЕАН.

Отмечается, что некоторые страны организации выразили беспокойство насчёт инцидентов в регионе, которые угрожают всеобщей безопасности.

Ранее начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков заявил, что США планируют создать сеть подконтрольных альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания России и Китая.

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