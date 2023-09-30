Конгрессвумен Грин: Байден больше переживает за Украину, чем за американцев

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что президента США Джо Байдена больше беспокоит судьба Украины, чем собственной страны.

Об этом она написала в соцсети X.

При этом Грин отметила, что проект отсрочки приостановки работы правительства изначально был «дохлым номером».

«Это потому, что Вашингтон больше беспокоится об Украине, чем об американском народе», — сказала конгрессвумен.

Ранее палата представителей США одобрила отдельным законом выделение денег Украине.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон неустанно работает над сохранением поддержки Киева.