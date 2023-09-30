Конгрессвумен Грин: Байден больше переживает за Украину, чем за американцев
Об этом она написала в соцсети X.
При этом Грин отметила, что проект отсрочки приостановки работы правительства изначально был «дохлым номером».
«Это потому, что Вашингтон больше беспокоится об Украине, чем об американском народе», — сказала конгрессвумен.
Ранее палата представителей США одобрила отдельным законом выделение денег Украине.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон неустанно работает над сохранением поддержки Киева.