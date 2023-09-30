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Конгрессвумен Грин: Байден больше переживает за Украину, чем за американцев

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Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что президента США Джо Байдена больше беспокоит судьба Украины, чем собственной страны.

Об этом она написала в соцсети X.

При этом Грин отметила, что проект отсрочки приостановки работы правительства изначально был «дохлым номером».

«Это потому, что Вашингтон больше беспокоится об Украине, чем об американском народе», — сказала конгрессвумен.

Ранее палата представителей США одобрила отдельным законом выделение денег Украине.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон неустанно работает над сохранением поддержки Киева.

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