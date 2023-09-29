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Блинкен: Вашингтон неустанно работает над сохранением поддержки Киева

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Американской администрации приходится неустанно концентрировать внимание своих граждан на том, что стоит на кону в вопросе поддержки Украины.
Блинкен: Вашингтон неустанно работает над сохранением поддержки Киева
  • AFP
  • © Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, интенсивность внимания к спецоперации ВС России в США «сохранялась намного дольше», чем он в прошлом мог бы предсказывать. Блинкен отметил, что внимание СМИ переключается на другие вещи, а в такие моменты «сложно держать внимание общественности прикованным».

«Я не видел эрозии поддержки Киева. Но нам над этим приходится постоянно работать», — цитирует ТАСС слова госсекретаря.

При этом конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что конгресс США проголосует за исключение Украины из бюджета на оборону.

Ранее Блинкен заявил, что не исключает возможности восстановления отношений между Вашингтоном и Москвой.

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