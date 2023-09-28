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Блинкен о восстановлении отношений России и США: никогда не говори «никогда»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не исключает возможности восстановления отношений между Вашингтоном и Москвой, а также допустил встречу лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.
Блинкен о восстановлении отношений России и США: никогда не говори «никогда»
  • AP
  • © Jason DeCrow

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, возможно ли восстановление отношений США и России, а также новая встреча президентов.

По его словам, всё мировое сообщество желает «справедливого и прочного мира», поэтому, Вашингтон будет наблюдать, смогут ли стороны дойти до точки, когда встреча будет возможна.

«Никогда не говори «никогда». В конечном счёте все, начиная с украинцев, хотят справедливого и прочного мира», — приводит ТАСС слова Блинкена.

16 февраля белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности устроить встречу Путина и Байдена в Минске.

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