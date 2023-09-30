Учёный Титов: летние неудачи ведут Украину к неизбежной мобилизации

Учёный-международник из университета Квинс в Белфасте Александр Титов выразил мнение, что из-за полного провала летнего наступления ВСУ Украине придётся пойти на тотальную мобилизацию.

Об этом пишет Conversation.

«Лето, предположительно, обернулось стратегическим поражением ВСУ и НАТО, которые попытались закончить войну силовым путём», — говорится в статье.

При этом Титов добавил, что Киев полностью зависит от внешней поддержки и с трудом сможет поддерживать текущий уровень своих усилий на фронте.

Ранее китайский военный обозреватель Global Times Кунтянь Лилян заявил, что поставки американских танков ВСУ станут разочарованием для Владимира Зеленского.

Также бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что стратегическое поражение Украины неизбежно.