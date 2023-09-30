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Экс-разведчик США Риттер: стратегическое поражение Украины неизбежно

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Стратегическое поражение Украины неизбежно, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Об этом он написал в соцсети X

Отмечается, что такое заявление Риттер сделал в ответ на публикацию Минобороны Украины, в которой было написано: «Мы это знаем. Вы это знаете. Они это знают. Это неизбежно».

При этом, о чём идёт речь, в посте ведомства не уточнялось.

«Стратегическое поражение украинских войск? Искоренение бандеровской структуры, которая управляет Украиной? Уничтожение украинской нации?» — прокомментировал экс-разведчик.

Кроме того, он добавил, что так не должно было произойти, однако Украина сама сделала это с собой.

Ранее обозреватель Al-Watan Хадиль Мухиддин Али выразил мнение, что украинцы никогда не простят Владимиру Зеленскому огромные и ненужные жертвы.

Также экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина должна пойти на мир, так как её потери достигли критического уровня.

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