Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина должна пойти на мир, так как её потери достигли критического уровня.

Об этом он написал в соцсети X.

«Украинская фаза войны подошла к концу», — говорится в сообщении.

По словам экс-советника, ВСУ теряют солдат со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте.

Ранее Макгрегор отметил, что ВС России взорвут переданные Киеву Abrams ударами с воздуха.

Также немецкий журналист Юлиан Рëпке заявил, что российская армия становится только сильнее в то время, как Украина теряет своих лучших солдат.