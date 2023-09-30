Полковник Макгрегор: Украина должна пойти на мир из-за критических потерь
Об этом он написал в соцсети X.
«Украинская фаза войны подошла к концу», — говорится в сообщении.
По словам экс-советника, ВСУ теряют солдат со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте.
Ранее Макгрегор отметил, что ВС России взорвут переданные Киеву Abrams ударами с воздуха.
Также немецкий журналист Юлиан Рëпке заявил, что российская армия становится только сильнее в то время, как Украина теряет своих лучших солдат.