Узнать больше

Полковник Макгрегор: Украина должна пойти на мир из-за критических потерь

Короткая ссылка
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина должна пойти на мир, так как её потери достигли критического уровня.

Об этом он написал в соцсети X.

«Украинская фаза войны подошла к концу», — говорится в сообщении.

По словам экс-советника, ВСУ теряют солдат со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте.

Ранее Макгрегор отметил, что ВС России взорвут переданные Киеву Abrams ударами с воздуха.

Также немецкий журналист Юлиан Рëпке заявил, что российская армия становится только сильнее в то время, как Украина теряет своих лучших солдат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить