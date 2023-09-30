Al-Watan: украинцы никогда не простят Зеленскому огромные и ненужные жертвы
Журналист отметил, что допущенные Зеленским ошибки во время конфликта на Украине превратили его в «неудачника грандиозного масштаба».
Кроме того, по словам Али, ультранационалисты «сожрут» Зеленского, потому что он, по их мнению, пренебрегает интересами государства.
Ранее экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Запад избавится от Зеленского и заменит его.
Также бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что Зеленский лишится власти в случае проведения выборов на Украине.