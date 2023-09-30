Обозреватель Al-Watan Хадиль Мухиддин Али выразил мнение, что украинцы никогда не простят Владимиру Зеленскому огромные и ненужные жертвы.

Журналист отметил, что допущенные Зеленским ошибки во время конфликта на Украине превратили его в «неудачника грандиозного масштаба».

Кроме того, по словам Али, ультранационалисты «сожрут» Зеленского, потому что он, по их мнению, пренебрегает интересами государства.

Ранее экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Запад избавится от Зеленского и заменит его.

Также бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что Зеленский лишится власти в случае проведения выборов на Украине.