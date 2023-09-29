Экс-разведчик Риттер: Запад избавится от Зеленского и заменит его
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Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
«Думаю, что от Зеленского избавятся, если не буквально, хотя это возможно, то как минимум он исчезнет, а на его место поставят другого человека, потому что то, что сейчас происходит, — это театр абсурда», — сказал он.
Он обратил внимание на скандал в канадском парламенте, где Зеленский вместе с руководством Канады аплодировали бойцу дивизии СС «Галичина» Ярославу Гуньке.