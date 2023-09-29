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Экс-разведчик Риттер: Запад избавится от Зеленского и заменит его

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Власти западных стран могут избавиться от Владимира Зеленского из-за его провалов на поле боя, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Экс-разведчик Риттер: Запад избавится от Зеленского и заменит его
  • Gettyimages.ru

Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Думаю, что от Зеленского избавятся, если не буквально, хотя это возможно, то как минимум он исчезнет, а на его место поставят другого человека, потому что то, что сейчас происходит, — это театр абсурда», — сказал он.

Он обратил внимание на скандал в канадском парламенте, где Зеленский вместе с руководством Канады аплодировали бойцу дивизии СС «Галичина» Ярославу Гуньке.

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