Экс-разведчик Риттер: Запад избавится от Зеленского и заменит его

Власти западных стран могут избавиться от Владимира Зеленского из-за его провалов на поле боя, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Думаю, что от Зеленского избавятся, если не буквально, хотя это возможно, то как минимум он исчезнет, а на его место поставят другого человека, потому что то, что сейчас происходит, — это театр абсурда», — сказал он.

Он обратил внимание на скандал в канадском парламенте, где Зеленский вместе с руководством Канады аплодировали бойцу дивизии СС «Галичина» Ярославу Гуньке.