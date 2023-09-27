Трюдо: чествование эсэсовца стало надругательством над жертвами холокоста
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Премьер-министр во время извинений также заявил, что ситуация с Гунькой была очень болезненна для «евреев, поляков, цыган и ЛГБТ-сообщества», пишет CBC News.
27 сентября Трюдо принёс извинения за приглашение в канадский парламент украинского нациста из дивизии «Галичина» войск СС.
В МИД России заявили, что Москва не будет мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом.
98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, был приглашён на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского.