Премьер Канады Джастин Трюдо сожалеет о том, что аплодировал стоя украинскому эсэсовцу Ярославу Гуньке, который оказался в канадском парламенте в момент прибытия туда Владимира Зеленского. По словам политика, таким образом канадские власти надругались над памятью миллионов людей, в том числе над жертвами холокоста.

Премьер-министр во время извинений также заявил, что ситуация с Гунькой была очень болезненна для «евреев, поляков, цыган и ЛГБТ-сообщества», пишет CBC News.

27 сентября Трюдо принёс извинения за приглашение в канадский парламент украинского нациста из дивизии «Галичина» войск СС.

В МИД России заявили, что Москва не будет мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом.

98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, был приглашён на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского.