Китайский военный обозреватель Global Times Кунтянь Лилян заявил в статье для Sohu, что поставки американских танков ВСУ станут разочарованием для Владимира Зеленского.

По его словам, Зеленский радостно заявил, что эти поставки усилят способность ВСУ противостоять России.

«Но такая ли это хорошая новость, как утверждает Зеленский? Возможно, что нет», — сказал Кунтянь.

Обозреватель отметил, что офицеры ВСУ не смогут эффективно использовать американскую технику.

Кроме того, как утверждает Кунтянь, Киев не в состоянии самостоятельно ремонтировать повреждённые Abrams.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина должна пойти на мир, так как её потери достигли критического уровня.

Также Макгрегор отметил, что Россия нанесла урон США с помощью их собственной глупости.