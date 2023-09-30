Трамп спародировал потерявшегося на сцене Байдена и сорвал овации

Бывший президент США Дональд Трамп спародировал действующего американского лидера Джо Байдена на митинге сторонников в Калифорнии и сорвал овации.

Об этом пишет РИА Новости.

Трамп отметил, что действующий президент США не может найти выход со сцены.

«Вот сцена, я раньше её не видел, но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо — ступеньки. А этот парень: «Где я? Где я чёрт возьми?» — сказал Трамп.

Ранее Байден не смог сам найти выход со сцены после выступления в Филадельфии.

Позже он сбился, рассказывая дважды повторённую одной аудитории историю.

Также сообщалось, что Байден забыл подписать указ после выступления в штате Мэн.