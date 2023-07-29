Байден забыл подписать указ после выступления в штате Мэн
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Отмечается, что указ направлен на поддержку американских производителей.
По данным агентства, Байден завершил свою речь, начал пожимать руки зрителям, но затем направился обратно к подиуму.
«Я забыл, что не подписал указ. Одни разговоры, никаких действий», — сказал американский президент.
Ранее Байден не смог сам найти выход со сцены после выступления в Филадельфии.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Байден на сегодняшний день абсолютно неадекватно реагирует на происходящее.