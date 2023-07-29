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Байден забыл подписать указ после выступления в штате Мэн

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Президент США Джо Байден забыл, что должен подписать указ в штате Мэн, где проходила церемония подписания.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Отмечается, что указ направлен на поддержку американских производителей.

По данным агентства, Байден завершил свою речь, начал пожимать руки зрителям, но затем направился обратно к подиуму.

«Я забыл, что не подписал указ. Одни разговоры, никаких действий», — сказал американский президент.

Ранее Байден не смог сам найти выход со сцены после выступления в Филадельфии.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Байден на сегодняшний день абсолютно неадекватно реагирует на происходящее.

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