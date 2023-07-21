Джо Байден не смог сам найти выход со сцены после выступления в Филадельфии
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал GOP War Room.
Отмечается, что американский лидер после завершения речи с озадаченным видом поворачивается к одному из помощников, делая жесты.
По информации агентства, президент начал движение в одну сторону, однако резко остановился.
«Лишь спустя несколько секунд, получив указание от сотрудника, разворачивается и идёт в другую сторону», — говорится в публикации.
Ранее Байден попытался укусить ребёнка на встрече перед отъездом из Финляндии.
Также сообщалось, что американский президент стал чаще пользоваться коротким трапом, чтобы не упасть.