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Джо Байден не смог сам найти выход со сцены после выступления в Филадельфии

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Президент США Джо Байден не смог самостоятельно покинуть сцену на мероприятии в Филадельфии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал GOP War Room.

Отмечается, что американский лидер после завершения речи с озадаченным видом поворачивается к одному из помощников, делая жесты.

По информации агентства, президент начал движение в одну сторону, однако резко остановился.

«Лишь спустя несколько секунд, получив указание от сотрудника, разворачивается и идёт в другую сторону», — говорится в публикации.

Ранее Байден попытался укусить ребёнка на встрече перед отъездом из Финляндии.

Также сообщалось, что американский президент стал чаще пользоваться коротким трапом, чтобы не упасть.

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