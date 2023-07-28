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Захарова: Байден на сегодняшний день абсолютно неадекватно реагирует на происходящее

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью RT, что президент США Джо Байден на сегодняшний день абсолютно неадекватно реагирует на происходящее.
Захарова: Байден на сегодняшний день абсолютно неадекватно реагирует на происходящее
  • AP
  • © Evan Vucci

«Но, на сегодняшний день, это человек, который абсолютно неадекватно реагирует на то, что находится вокруг него», — сказала она. 

По её словам, в мире видят лишь ту часть, которую «позволяют видеть, которую просто нельзя закрыть».

«А вы представляете, что происходит за камерами? Ведь мы же видим, как его жена буквально водит его за руку. Как будто он малолетний ребёнок», — сказала она.

Также Захарова заявила, что Байдену отрепетированно задают вопросы.

В мае Захарова сравнила США с королевством кривых зеркал после слов Байдена о дефолте.

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