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Байден сбился, рассказывая дважды повторённую одной аудитории историю

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Американский лидер Джо Байден сбился, рассказывая историю, которую накануне дважды повторил одной и той же аудитории.

Об этом пишет РИА Новости.

«Вы знаете, когда я был вице-президентом, в конце срока администрации Обамы-Байдена, у меня не было намерения снова бороться за пост», — сказал он.

Далее Байден сбился и стал говорить о своём сыне.

Его речь при этом сопровождалась длительными паузами.

Ранее Байден рассказал историю и практически дословно повторил её уже через несколько минут.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила случай с Байденом, дважды повторившим одну и ту же историю за несколько минут, эмоциональностью.

21 сентября Байден на встрече в Нью-Йорке не пожал руку президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.

Кроме того, поднимаясь на сцену, он задел бразильский флаг.

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