Узнать больше

DM: пресс-секретарь Белого дома объяснила оговорку Байдена эмоциональностью

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила случай с американским лидером Джо Байденом, дважды повторившим одну и ту же историю за несколько минут, эмоциональностью.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как сказано в материале, на брифинге ей задали вопрос, не вызывает ли данный случай беспокойство.

Жан-Пьер сказала, что иногда и она повторяется и пересказывает какую-нибудь историю.

Она добавила, что американский президент говорил «со страстью» и «от чистого сердца», поскольку для него это был очень эмоциональный момент.

Ранее Байден рассказал историю и практически дословно повторил её уже через несколько минут.

21 сентября Байден на встрече в Нью-Йорке не пожал руку президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.

Кроме того, поднимаясь на сцену, он задел бразильский флаг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить