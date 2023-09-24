DM: пресс-секретарь Белого дома объяснила оговорку Байдена эмоциональностью
Об этом сообщает Daily Mail.
Как сказано в материале, на брифинге ей задали вопрос, не вызывает ли данный случай беспокойство.
Жан-Пьер сказала, что иногда и она повторяется и пересказывает какую-нибудь историю.
Она добавила, что американский президент говорил «со страстью» и «от чистого сердца», поскольку для него это был очень эмоциональный момент.
Ранее Байден рассказал историю и практически дословно повторил её уже через несколько минут.
21 сентября Байден на встрече в Нью-Йорке не пожал руку президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.
Кроме того, поднимаясь на сцену, он задел бразильский флаг.