DM: пресс-секретарь Белого дома объяснила оговорку Байдена эмоциональностью

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила случай с американским лидером Джо Байденом, дважды повторившим одну и ту же историю за несколько минут, эмоциональностью.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как сказано в материале, на брифинге ей задали вопрос, не вызывает ли данный случай беспокойство.

Жан-Пьер сказала, что иногда и она повторяется и пересказывает какую-нибудь историю.

Она добавила, что американский президент говорил «со страстью» и «от чистого сердца», поскольку для него это был очень эмоциональный момент.

Ранее Байден рассказал историю и практически дословно повторил её уже через несколько минут.

21 сентября Байден на встрече в Нью-Йорке не пожал руку президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.

Кроме того, поднимаясь на сцену, он задел бразильский флаг.