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Байден забыл, что уже рассказал историю, и снова повторил её

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Американский лидер Джо Байден рассказал историю и практически дословно повторил её уже через несколько минут.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на расшифровку выступления Байдена.

«Вы помните этих людей в Шарлотсвилле в 2017 году, со свастиками, высказывающими жестокие, антисемитские мысли, как в Германии в ранних 30-х годах. Молодая женщина была убита», — рассказал американский лидер.

После этого, спустя несколько минут, Байден снова почти дословно повторил ту же историю о том, как боролся за пост.

Ранее Байден на встрече в Нью-Йорке не пожал руку президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.

Кроме того, поднимаясь на сцену, он задел бразильский флаг.

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