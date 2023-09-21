Байден не пожал руку президенту Бразилии Луле да Силве на встрече в Нью-Йорке
- AP
- © Susan Walsh
На опубликованных кадрах видно, что Байден, поднимаясь на сцену, задел бразильский флаг.
После этого во время выступления он запутался в словах.
В конце встречи Байден пожал руку главе Международной организации труда Гилберту Хунгбо, а к Луле да Силве развернулся спиной.
Ранее в The Guardian заявили, что Байден в частном порядке признавался в усталости из-за возраста.
Также сообщалось, что Байден зачитал приветствие президенту Коста-Рики по шпаргалке.