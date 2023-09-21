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Байден не пожал руку президенту Бразилии Луле да Силве на встрече в Нью-Йорке

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Американский лидер Джо Байден на встрече в Нью-Йорке не пожал руку президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.
Байден не пожал руку президенту Бразилии Луле да Силве на встрече в Нью-Йорке
  • AP
  • © Susan Walsh

На опубликованных кадрах видно, что Байден, поднимаясь на сцену, задел бразильский флаг.

После этого во время выступления он запутался в словах.

В конце встречи Байден пожал руку главе Международной организации труда Гилберту Хунгбо, а к Луле да Силве развернулся спиной.

Ранее в The Guardian заявили, что Байден в частном порядке признавался в усталости из-за возраста.

Также сообщалось, что Байден зачитал приветствие президенту Коста-Рики по шпаргалке.

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