Байден не пожал руку президенту Бразилии Луле да Силве на встрече в Нью-Йорке

Американский лидер Джо Байден на встрече в Нью-Йорке не пожал руку президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.

На опубликованных кадрах видно, что Байден, поднимаясь на сцену, задел бразильский флаг.

После этого во время выступления он запутался в словах.

В конце встречи Байден пожал руку главе Международной организации труда Гилберту Хунгбо, а к Луле да Силве развернулся спиной.

Ранее в The Guardian заявили, что Байден в частном порядке признавался в усталости из-за возраста.

Также сообщалось, что Байден зачитал приветствие президенту Коста-Рики по шпаргалке.