Reuters: Румыния стянула средства ПВО и дополнительные силы к границе с Украиной

Румыния стянула дополнительные силы к границе с Украиной из-за возросшей обеспокоенности НАТО ситуацией в этом регионе.

Об этом информирует Reuters.

«Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины», — говорится в публикации.

По данным агентства, в этом районе Румыния также размещает дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули.

Ранее генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО нет доказательств намеренной атаки России в Румынии.

Также премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отметил, что ЕС должен подумать о шагах в случае победы России на Украине.