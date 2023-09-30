Reuters: Румыния стянула средства ПВО и дополнительные силы к границе с Украиной
Об этом информирует Reuters.
«Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины», — говорится в публикации.
По данным агентства, в этом районе Румыния также размещает дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули.
Ранее генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО нет доказательств намеренной атаки России в Румынии.
Также премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отметил, что ЕС должен подумать о шагах в случае победы России на Украине.