Столтенберг: у НАТО нет доказательств намеренной атаки России в Румынии

Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО нет доказательств намеренной атаки России в Румынии.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции во время визита в Киев.

Он, в частности, прокомментировал падение БПЛА на территории Румынии возле границы с Украиной.

«У нас нет признаков того, что это намеренная атака со стороны России», — цитирует его ТАСС.

При этом Столтенберг назвал обнаружение обломков дронов в Румынии серьёзными инцидентами. По его мнению, это показывает риски для других стран в связи с конфликтом на Украине.

Ранее Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении в уезде Тулча обломков, которые могут быть частями беспилотника.