Узнать больше

Столтенберг: у НАТО нет доказательств намеренной атаки России в Румынии

Короткая ссылка
Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО нет доказательств намеренной атаки России в Румынии.
Столтенберг: у НАТО нет доказательств намеренной атаки России в Румынии
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции во время визита в Киев.

Он, в частности, прокомментировал падение БПЛА на территории Румынии возле границы с Украиной. 

«У нас нет признаков того, что это намеренная атака со стороны России», — цитирует его ТАСС.

При этом Столтенберг назвал обнаружение обломков дронов в Румынии серьёзными инцидентами. По его мнению, это показывает риски для других стран в связи с конфликтом на Украине.

Ранее Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении в уезде Тулча обломков, которые могут быть частями беспилотника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить