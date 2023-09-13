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Минобороны Румынии сообщило об обнаружении возможных обломков БПЛА

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Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении в уезде Тула обломков, которые могут быть частями беспилотника.

«Экипаж вертолёта IAR 330 Puma ВВС Румынии с авиабазы «Михаил Когэлничану», опознал в среду, 13 сентября, в районе городов Нуфэрул и Виктория, уезда Тулча, обломки, которые могли отлететь от дрона», — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

На место отправлена группа специалистов для проверки.

Ранее румынский президент Клаус Йоханнис рассказал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о найденных на румынской территории фрагментах беспилотников, «аналогичных российским».

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