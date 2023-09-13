Минобороны Румынии сообщило об обнаружении возможных обломков БПЛА
«Экипаж вертолёта IAR 330 Puma ВВС Румынии с авиабазы «Михаил Когэлничану», опознал в среду, 13 сентября, в районе городов Нуфэрул и Виктория, уезда Тулча, обломки, которые могли отлететь от дрона», — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.
На место отправлена группа специалистов для проверки.
Ранее румынский президент Клаус Йоханнис рассказал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о найденных на румынской территории фрагментах беспилотников, «аналогичных российским».