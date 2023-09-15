Премьер Румынии: ЕС должен подумать о шагах в случае победы России на Украине

Странам Евросоюза предстоит продумать свои дальнейшие действия, если российские войска одержат победу на Украине. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью изданию Der Standart.

«Мы также должны подумать о том, что может произойти, если Российская Федерация победит», — сказал он.

Чолаку уточнил, что Евросоюзу необходимо готовиться к полной независимости от российского газа, однако от этого Европа потеряет «немного комфорта». Также министр признал, что если ЕС откажется от газа из России, то цены на него повысятся.

Ранее киевский политолог Вадим Карасёв заявил, что считает бессмысленным продолжение контрнаступления ВСУ.