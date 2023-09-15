Узнать больше

Киевский политолог Карасёв счёл бессмысленным продолжение наступления ВСУ

Короткая ссылка
Украинские войска уже завершили проведение стратегического контрнаступления и не добились результатов в срок, поэтому операция является бессмысленной.
Киевский политолог Карасёв счёл бессмысленным продолжение наступления ВСУ
  • AP

Об этом заявил киевский политолог Вадим Карасёв в интервью YouTube-каналу Politeka.

По его словам, на сегодняшний день Киев «наступает экономно, в затухающем режиме», поэтому операцию можно назвать бессмысленной. Политолог отметил, что наземное контрнаступление в общевойсковом формате должно давать результаты в течение месяца.

«Если они не дали за месяц, — всё, не будет больше. Потому проводится в режиме уже тактического — не оперативно-стратегического контрнаступления, а чисто тактически», — добавил Карасёв.

Ранее газета Financial Times сообщила, что ВСУ приостановили так называемое контрнаступление в связи с потерями западной техники и просчётами в стратегии операций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить