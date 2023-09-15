Киевский политолог Карасёв счёл бессмысленным продолжение наступления ВСУ

Украинские войска уже завершили проведение стратегического контрнаступления и не добились результатов в срок, поэтому операция является бессмысленной.

Об этом заявил киевский политолог Вадим Карасёв в интервью YouTube-каналу Politeka.

По его словам, на сегодняшний день Киев «наступает экономно, в затухающем режиме», поэтому операцию можно назвать бессмысленной. Политолог отметил, что наземное контрнаступление в общевойсковом формате должно давать результаты в течение месяца.

«Если они не дали за месяц, — всё, не будет больше. Потому проводится в режиме уже тактического — не оперативно-стратегического контрнаступления, а чисто тактически», — добавил Карасёв.

Ранее газета Financial Times сообщила, что ВСУ приостановили так называемое контрнаступление в связи с потерями западной техники и просчётами в стратегии операций.