Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против политически мотивированного санкционного давления.

«Политически мотивированные ограничения отравляют общую атмосферу международных отношений и не способствуют развитию торгово-экономического сотрудничества», — приводит его слова Sputnik Ближнее зарубежье.

Токаев подчеркнул, что Казахстан выступает за развитие безбарьерной торговли и инвестиционное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами.

Ранее президент Казахстана заявил, что страна будет соблюдать антироссийские санкции Запада.

По словам Токаева, Казахстан не является «анти-Россией», твёрдо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой.