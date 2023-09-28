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Токаев заявил, что Казахстан будет соблюдать антироссийские санкции

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна будет соблюдать антироссийские санкции Запада.
Токаев заявил, что Казахстан будет соблюдать антироссийские санкции
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

«Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму», — приводит его слова Sputnik Ближнее зарубежье на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Токаев отметил, что Казахстан имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт убеждён, что новые пакеты санкций Европейского союза против Москвы не нужны.

По его словам, Венгрия не поддержит санкции против России в сфере ядерной энергетики.

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