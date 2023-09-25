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Сийярто: Венгрия против антироссийских санкций в сфере ядерной энергетики

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Венгрия не поддержит санкции против России в сфере ядерной энергетики, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Сийярто: Венгрия против антироссийских санкций в сфере ядерной энергетики
  • Gettyimages.ru

«Венгрия никогда не поддерживала какие-либо санкции, которые могли бы создать препоны на пути ядерного сотрудничества с Российской Федерацией», — приводит ТАСС слова Сийярто на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Он отметил, что такие санкции противоречат венгерским национальным интересам.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что заливка первого бетона на венгерской АЭС «Пакш-2» состоится к концу 2024 года.

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