Лавров: Россия не видит серьёзных предложений Запада о переговорах по Украине

Россия не видит серьёзных предложений западных стран о переговорах по Украине, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Говоря о том, чем это все может завершиться, мы не видим никакого серьезного предложения со стороны Запада», — приводит ТАСС комментарий Лаврова о перспективах начала переговоров России и Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя.

Российский президент Владимир Путин, со своей стороны, утверждает, что победить Россию на поле боя невозможно.