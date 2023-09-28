Figaro: танки Abrams могут взорваться при неправильном обслуживании

Американский танк Abrams может взорваться в случае неправильного обращения с его двигателем, заявил изданию Le Figaro бывший командир батальона танков Leclerc Ян Буавен.

«Настоящий недостаток американского танка заключается в высоком уровне требуемого технического обслуживания и материального обеспечения», — сказал Буавен.

По его словам, для обслуживания газотурбинного двигателя нужен более обученный персонал, чем для дизельной установки.

Он отметил, что при неправильном обращении двигатель Abrams может взорваться.

Издание Military Watch Magazine ранее писало, что российские военные активно применяют противотанковую ракету «Корнет», которая доказала способность уничтожать лучшие танки Запада.

Научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Великобритании Марина Мирон выразила мнение, что танки Abrams из-за распутицы могут столкнуться с трудностями в Запорожской области.