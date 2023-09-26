Российские военные активно применяют противотанковую ракету «Корнет», которая доказала способность уничтожать лучшие танки Запада.

Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Как отмечается в материале, ракета «Корнет» способна нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2 даже с самой прочной бронёй.

Также отмечается, что Leopard 2, включая современные варианты Leopard 2A6, понесли серьёзные потери на Украине с начала наступления ВСУ.

Уточняется, что среди более старых Leopard 2A4 и Leopard 1 они были ещё более значительными.

13 июня российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами заявил, что немецкие танки Leopard и БМП Bradley производства Соединённых Штатов, которые применяются Украиной в зоне СВО, прекрасно горят.

Научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Великобритании Марина Мирон выразила мнение, что обещанные Украине Соединёнными Штатами танки Abrams из-за распутицы могут столкнуться с трудностями в Запорожской области.