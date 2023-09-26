Узнать больше

MWM: ВС России массово уничтожают лучшие западные танки ракетой «Корнет»

Короткая ссылка
Российские военные активно применяют противотанковую ракету «Корнет», которая доказала способность уничтожать лучшие танки Запада.
MWM: ВС России массово уничтожают лучшие западные танки ракетой «Корнет»
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Об этом сообщает Military Watch Magazine. 

Как отмечается в материале, ракета «Корнет» способна нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2 даже с самой прочной бронёй.

Также отмечается, что Leopard 2, включая современные варианты Leopard 2A6, понесли серьёзные потери на Украине с начала наступления ВСУ.

Уточняется, что среди более старых Leopard 2A4 и Leopard 1 они были ещё более значительными.

13 июня российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами заявил, что немецкие танки Leopard и БМП Bradley производства Соединённых Штатов, которые применяются Украиной в зоне СВО, прекрасно горят.

Научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Великобритании Марина Мирон выразила мнение, что обещанные Украине Соединёнными Штатами танки Abrams из-за распутицы могут столкнуться с трудностями в Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить