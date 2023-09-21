Newsweek: обещанные Киеву танки Abrams увязнут в грязи в Запорожской области
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Об этом пишет Newsweek.
По её словам, использовать эти танки в Запорожской области, учитывая распутицу, было бы совершенно нелогично, так как они могут застрять в грязи.
При этом украинской армии придётся научиться одновременно применять в бою три разных вида танков: Abrams, Leopard и Challenger, — что может стать настоящим «логистическим кошмаром», добавила Мирон.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал поставку танков Abrams на Украину в ближайшее время.
В июне президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что немецкие танки Leopard и БМП Bradley производства Соединённых Штатов, которые применяются Украиной в зоне СВО, прекрасно горят.