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В ВСУ заявили, что плохая погода может повлиять на использование танков Abrams

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Украинские военные начнут использовать американские танки Abrams, когда позволят тактические условия, заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
В ВСУ заявили, что плохая погода может повлиять на использование танков Abrams
  • Legion-Media
  • © Piemags

Его слова приводит Klymenko Time.

Он отметил, что ухудшение погоды может повлиять на использование Abrams.

Military Watch Magazine ранее писал, что российские военные активно применяют противотанковую ракету «Корнет», которая доказала способность уничтожать лучшие танки Запада.

Научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Великобритании Марина Мирон выразила мнение, что танки Abrams из-за распутицы могут столкнуться с трудностями в Запорожской области.

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