Spectator: физическое состояние может не позволить Байдену переизбраться
«Две трети избирателей заявили, что они обеспокоены тем, что Байден не обладает необходимым физическим и психическим здоровьем для работы на посту президента», — говорится в материале.
Отмечается, что представители американского президента прекрасно осознают данную проблему.
Также издание пишет, что в случае проведения полноценной избирательной кампании возможны новые «ляпы» Байдена.
Ранее рейтинг одобрения работы Байдена достиг нового антирекорда.
Также сообщалось, что Белый дом исправил стенограмму речи Байдена про рабочих в США.