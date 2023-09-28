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Spectator: физическое состояние может не позволить Байдену переизбраться

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Физическое и психологическое состояние президента США Джо Байдена может стать серьёзной помехой на пути к его переизбранию, пишет американская версия журнала The Spectator.

«Две трети избирателей заявили, что они обеспокоены тем, что Байден не обладает необходимым физическим и психическим здоровьем для работы на посту президента», — говорится в материале.

Отмечается, что представители американского президента прекрасно осознают данную проблему.

Также издание пишет, что в случае проведения полноценной избирательной кампании возможны новые «ляпы» Байдена.

Ранее рейтинг одобрения работы Байдена достиг нового антирекорда.

Также сообщалось, что Белый дом исправил стенограмму речи Байдена про рабочих в США.

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