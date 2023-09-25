NBC: рейтинг одобрения работы президента США Байдена достиг нового антирекорда

Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США достиг нового антирекорда.

Об этом информирует NBC со ссылкой на собственный опрос.

«Деятельность Байдена одобряют 41% зарегистрированных избирателей и не одобряют 56% избирателей», — говорится в публикации.

По данным телеканала, это является самым высоким показателем с момента вступления Байдена в должность президента США.

Ранее сенатор от республиканской партии Митт Ромни призвал Байдена отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году.

Также в NYT заявили, что зарубежные поездки Байдена не изменят его шансы на переизбрание в США.