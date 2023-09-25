NBC: рейтинг одобрения работы президента США Байдена достиг нового антирекорда
Об этом информирует NBC со ссылкой на собственный опрос.
«Деятельность Байдена одобряют 41% зарегистрированных избирателей и не одобряют 56% избирателей», — говорится в публикации.
По данным телеканала, это является самым высоким показателем с момента вступления Байдена в должность президента США.
Ранее сенатор от республиканской партии Митт Ромни призвал Байдена отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году.
Также в NYT заявили, что зарубежные поездки Байдена не изменят его шансы на переизбрание в США.