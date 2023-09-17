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DM: Белый дом исправил стенограмму речи Байдена про рабочих в США

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Белый дом изменил стенограмму выступления президента Джо Байдена, в ходе которого он намекнул на необразованность афроамериканских и латиноамериканских рабочих.

Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что во время выступления в колледже в штате Мэриленд Байден рассказывал о создании им в стране 13 млн рабочих мест и допустил ошибку, намекнув на необразованность цветных меньшинств и ветеранов.

«Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно — и я делал упор на это всю свою карьеру — особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, рабочих без дипломов средней школы», — сказал Байден.

Позже Белый дом изменил фразу, добавив в неё предлог «и» перед словами «рабочих без дипломов».

Ранее в Guardian заявили, что Байден в частном порядке признавался в усталости из-за возраста.

Также The Hill назвала пять альтернативных Байдену кандидатов на выборах 2024 года.

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