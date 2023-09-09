The Hill назвала пять альтернативных Байдену кандидатов на выборах 2024 года

Американская газета The Hill назвала пять альтернативных Джо Байдену кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2024 года. По мнению издания, за пост главы государства могут побороться, в частности, вице-президент Камала Харрис, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и министр транспорта Пит Буттиджич.

Также среди возможных кандидатов журналисты назвали губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и члена палаты представителей Александрию Окасио-Кортес.

По оценкам газеты, Харрис является «очевидным наследником Байдена», хотя её рейтинги в опросах «хуже, чем у её босса».

Как отмечают авторы статьи, демократы обеспокоены низким рейтингом поддержки президента Байдена, что усугубляется «широко распространёнными опасениями по поводу его возраста».

Экс-президент США Дональд Трамп ранее отметил, что его шансы победить Джо Байдена на выборах в 2024 году близки к 100%.