The Hill назвала пять альтернативных Байдену кандидатов на выборах 2024 года
- Gettyimages.ru
Также среди возможных кандидатов журналисты назвали губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и члена палаты представителей Александрию Окасио-Кортес.
По оценкам газеты, Харрис является «очевидным наследником Байдена», хотя её рейтинги в опросах «хуже, чем у её босса».
Как отмечают авторы статьи, демократы обеспокоены низким рейтингом поддержки президента Байдена, что усугубляется «широко распространёнными опасениями по поводу его возраста».
Экс-президент США Дональд Трамп ранее отметил, что его шансы победить Джо Байдена на выборах в 2024 году близки к 100%.