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Белый дом: Байден на встрече со спонсорами заявил, что хочет залезть на дерево

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Президент США Джо Байден на встрече со спонсорами своей кампании заявил о желании залезть на дерево.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Байден пошутил, что хочет залезть на большое дерево посреди двора, потому что не хочет домой», — передаёт агентство слова одного из журналистов пула.

Отмечается, что позже репортёр уточнил, что не до конца ясно, шутил ли президент США.

Ранее рейтинг одобрения работы Байдена достиг нового антирекорда.

Также сообщалось, что Белый дом исправил стенограмму речи Байдена про рабочих в США.

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