Hill: приостановка работы правительства США навредит нацбезопасности

Приостановка работы правительства США, так называемый шатдаун, может негативно сказаться на национальной безопасности страны и заработной плате военнослужащих, пишет американская газета The Hill.

Как отмечает издание, риск шатдауна возник из-за неразрешённых споров об оборонном бюджете.

Если ситуация останется в тупике, сотни тысяч военнослужащих и гражданских служащих «не будут получать зарплату, начиная с этих выходных», пока конгресс не примет чрезвычайные меры.

«Чиновники администрации сейчас бьют тревогу: официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх во вторник предупредила, что «более 1 млн военнослужащих», а также ушедшие в отпуск гражданские служащие останутся без зарплаты на время шатдауна», — пишет газета.

Американский президент Джо Байден ранее предупредил, что если приостановка работы правительства США произойдёт, то это затронет всех граждан страны.