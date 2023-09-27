Hill: приостановка работы правительства США навредит нацбезопасности
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Как отмечает издание, риск шатдауна возник из-за неразрешённых споров об оборонном бюджете.
Если ситуация останется в тупике, сотни тысяч военнослужащих и гражданских служащих «не будут получать зарплату, начиная с этих выходных», пока конгресс не примет чрезвычайные меры.
«Чиновники администрации сейчас бьют тревогу: официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх во вторник предупредила, что «более 1 млн военнослужащих», а также ушедшие в отпуск гражданские служащие останутся без зарплаты на время шатдауна», — пишет газета.
Американский президент Джо Байден ранее предупредил, что если приостановка работы правительства США произойдёт, то это затронет всех граждан страны.