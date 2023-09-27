Узнать больше

Hill: приостановка работы правительства США навредит нацбезопасности

Короткая ссылка
Приостановка работы правительства США, так называемый шатдаун, может негативно сказаться на национальной безопасности страны и заработной плате военнослужащих, пишет американская газета The Hill.
Hill: приостановка работы правительства США навредит нацбезопасности
  • Gettyimages.ru

Как отмечает издание, риск шатдауна возник из-за неразрешённых споров об оборонном бюджете.

Если ситуация останется в тупике, сотни тысяч военнослужащих и гражданских служащих «не будут получать зарплату, начиная с этих выходных», пока конгресс не примет чрезвычайные меры.

«Чиновники администрации сейчас бьют тревогу: официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх во вторник предупредила, что «более 1 млн военнослужащих», а также ушедшие в отпуск гражданские служащие останутся без зарплаты на время шатдауна», — пишет газета.

Американский президент Джо Байден ранее предупредил, что если приостановка работы правительства США произойдёт, то это затронет всех граждан страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить