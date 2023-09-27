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Обозреватель CNN: усталость от Киева неумолимо распространяется на Западе

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Обозреватель CNN Дэвид Андельман выразил мнение, что усталость от Украины на Западе распространяется медленно, но неумолимо.
Обозреватель CNN: усталость от Киева неумолимо распространяется на Западе
  • AP

По его словам, огромный запас доброй воли, накопленный демократическими силами в отношении Киева и Владимира Зеленского, иссякает.

Андельман отметил, что это происходит на фоне медленного темпа контрнаступления, быстрорастущих потребностей в вооружениях и опасений втянуть НАТО в расширенный конфликт.

«Усталость от Украины распространяется медленно, но неумолимо, считает автор.

Перевод материала подготовило ИноТВ.

Ранее эксперт 19FortyFive Дэниел Дэвис выразил мнение, что США не собираются заканчивать конфликт на Украине и совершенно не считаются с нулевыми шансами Киева на победу.

Как сообщала газета The Wall Street Journal, западные страны не уделили достаточно внимания обучению солдат ВС Украины эксплуатации боевой техники Запада.

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