Обозреватель CNN Дэвид Андельман выразил мнение, что усталость от Украины на Западе распространяется медленно, но неумолимо.

По его словам, огромный запас доброй воли, накопленный демократическими силами в отношении Киева и Владимира Зеленского, иссякает.

Андельман отметил, что это происходит на фоне медленного темпа контрнаступления, быстрорастущих потребностей в вооружениях и опасений втянуть НАТО в расширенный конфликт.

«Усталость от Украины распространяется медленно, но неумолимо, считает автор.

Перевод материала подготовило ИноТВ.

Ранее эксперт 19FortyFive Дэниел Дэвис выразил мнение, что США не собираются заканчивать конфликт на Украине и совершенно не считаются с нулевыми шансами Киева на победу.

Как сообщала газета The Wall Street Journal, западные страны не уделили достаточно внимания обучению солдат ВС Украины эксплуатации боевой техники Запада.