Западные страны не уделили достаточно внимания обучению солдат ВС Украины эксплуатации боевой техники Запада, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщает издание со ссылкой на военных ВСУ, например, гаубицы Panzerhaubitze производства Rheinmetall зачастую ломаются из-за их постоянной эксплуатации.

Отмечается, что обучение украинских солдат использованию этого оружия длилось всего пять недель, в то время как солдаты Германии обучаются как минимум четыре месяца.

Как передаёт WSJ, по словам начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба Вооружённых сил Украины Сергея Баранова, военные ВСУ могут одновременно эксплуатировать менее 70% поставленных западными странами гаубиц.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западные кураторы Киева лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, несмотря на отсутствие значимых результатов контрнаступления ВСУ.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что контрнаступление украинских военных захлебнулось.