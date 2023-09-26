Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что контрнаступление украинских военных захлебнулось.

Как сообщает «Российская газета», об этом он рассказал на российско-египетских консультациях по безопасности в Каире.

«Контрнаступление украинских сил захлебнулось. Украина продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру», — сказал секретарь российского Свобеза.

Затронув вопрос переданного Западом Киеву оружия, он отметил, что «оно оказалось неэффективным против российской техники». Также Патрушев добавил, что и это оружие киевский режим постепенно теряет на поле боя.

Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Газета The New York Times писала, что Украина и её западные союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ.