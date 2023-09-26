Узнать больше

Патрушев заявил, что контрнаступление ВСУ захлебнулось

Короткая ссылка
Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что контрнаступление украинских военных захлебнулось.
Патрушев заявил, что контрнаступление ВСУ захлебнулось
  • РИА Новости

Как сообщает «Российская газета», об этом он рассказал на российско-египетских консультациях по безопасности в Каире.

«Контрнаступление украинских сил захлебнулось. Украина продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру», — сказал секретарь российского Свобеза.

Затронув вопрос переданного Западом Киеву оружия, он отметил, что «оно оказалось неэффективным против российской техники». Также Патрушев добавил, что и это оружие киевский режим постепенно теряет на поле боя.

Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Газета The New York Times писала, что Украина и её западные союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить